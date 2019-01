Ook in het bananenpakhuis zien ze het: er komt steeds meer coke binnen

Kleine partijen zitten meestal verstopt in de dozen. Witte pakjes cocaïne tussen de bananen. "Maar laatst zagen we het al direct toen de container openging. Een behoorlijke lading", vertelt Andries van den Bogert in het pakhuis van De Groot Freshgroup in het Brabantse Hedel. Ook daar hebben ze last van de toegenomen cocaïnehandel. "De afgelopen anderhalf jaar hebben we drie incidenten gehad."

De dozen met bananen gaan van de havens naar de rijpkamers in dit pakhuis totdat ze de goede kleur hebben. Inmiddels heeft het bedrijf een protocol voor als er cocaïne wordt aangetroffen. "Er wordt alarm geslagen. De politie roept eenheden op die ons in veiligheid brengen. Het is gevaarlijk voor ons want de waarde van wat we aantreffen is hoger dan alle bananen bij elkaar."

Als de drugs hier worden aangetroffen, is er iets fout gegaan bij het transport. Meestal wordt de coke al eerder uit de partij bananen gehaald, vaak in de haven. Daarom is het ook zo link, zegt Van den Bogert: "Er zit een bende achter die het spul tóch heel graag wil hebben. We hebben ook een keer gehad dat criminelen hier rondreden. Die waren op zoek. Het bleken later vuurwapengevaarlijke jongens."