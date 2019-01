Fors meer coke onderschept in havens

Opsporingsdiensten hebben het afgelopen jaar in Nederlandse en Belgische havens 74.000 kilo cocaïne in beslag genomen. Het jaar ervoor was dat 55.000 kilo.

Volgens de politie wordt Europa momenteel overspoeld met cocaïne. In Colombia wordt meer cocaïne dan ooit geproduceerd. Criminelen zijn op zoek naar nieuwe afzetmarkten en gebruiken de havens hier als doorvoerroute.

De meeste cocaïne die via Nederland binnenkomt, is bestemd voor het buitenland. Naar schatting wordt 90 procent verder gesmokkeld, zoals naar Engeland en Scandinavië. Dat Nederland zo'n belangrijke positie heeft in de internationale cokehandel, heeft volgens de politie onder meer te maken met onze goede infrastructuur.

De gevolgen zijn groot, zegt de politie. De handel gaat gepaard met veel geweld, zoals liquidaties, en werkt corruptie in de hand. Drugswinsten worden witgewassen en geïnvesteerd in de bovenwereld. Ook worden in sommige wijken jongeren geronseld om cocaïne te verkopen.

Samenwerking

De politie probeert de stroom te stoppen door nauwer samen te werken met buitenlandse opsporingsdiensten. Ook zijn er inmiddels Nederlandse agenten gestationeerd in Colombia.

Vooral in dat land neemt de productie de laatste jaren enorm toe. In 2015 werd 900 ton coke geproduceerd, een jaar later was dat al gestegen tot 1300 ton. Volgens de politie is die hoeveelheid sindsdien verder gegroeid.

Daarna gaan de drugs naar Costa Rica, Panama, Ecuador, Brazilië, Suriname en de Dominicaanse Republiek. Nederlanders hebben daar strategische posities ingenomen om de transporten te organiseren.

Bijna driekwart van de wereldwijd onderschepte cocaïne wordt overigens in die zes landen in beslag genomen. Zo werd onlangs nog een partij van 2300 kilo coke gevonden in Paramaribo. Nog geen week later werd een rijstexporteur doodgeschoten, die verantwoordelijk werd gehouden voor het mislukte transport.

Duikboten

De meeste drugs worden met containerschepen naar Europa gesmokkeld, maar criminelen gebruiken ook eigen boten, vliegtuigen en zelfs duikboten.

De cocaïne komt meestal binnen in Antwerpen en Rotterdam, maar de laatste maanden is Vlissingen ook populair bij criminelen. Volgens de politie worden steeds vaker kleinere zeehavens gebruikt, waaronder ook Zeebrugge en Gent.