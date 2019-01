Ex-agent vervolgd voor lekken informatie rond ongeluk Amsterdam CS

Een voormalig politiemedewerker van de eenheid Noord-Holland wordt vervolgd voor het lekken van politie-informatie. Het gaat om gegevens over de bestuurder die in de zomer van 2017 voor het centraal station van Amsterdam een groep mensen aanreed. Acht mensen raakten daarbij gewond, onder wie ook de bestuurder.

Volgens een woordvoerder van het OM wordt de ex-politiemedewerker vervolgd voor het schenden van zijn ambtsgeheim. Wanneer hij voor de politierechter moet verschijnen, is nog niet bekend. De agent werd na het incident ontslagen.

De politiemedewerker heeft volgens het Openbaar Ministerie een foto gemaakt van het scherm van een politiecomputer. Daarop stond informatie over de automobilist. De foto werd vervolgens op de website GeenStijl gepubliceerd.

Na de aanrijding ontstond er commotie, onder meer omdat er twijfel was over de politieverklaring na het ongeluk. In eerste instantie werd gedacht dat het om een aanslag ging, maar na onderzoek meldde de politie dat de bestuurder onwel was geworden als gevolg van een te lage suikerspiegel.

De bestuurder zelf is overigens niet vervolgd: het OM seponeerde de zaak, omdat volgens de officier van justitie geen sprake was van opzet.