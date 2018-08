Agent die lekte over aanrijding Stationsplein Amsterdam ontslagen

De agent die informatie doorspeelde aan GeenStijl over de aanrijding op het Stationsplein in Amsterdam in 2017, is ontslagen. Dat meldt de politie aan AT5.

In juni vorig jaar reed een man met zijn auto op een aantal voetgangers in. Meerdere mensen raakten gewond. Meteen ging het gerucht dat het ging om een terreurdaad.

Na onderzoek bleek de man suikerziekte te hebben. Hij was onwel geworden achter het stuur. Hoewel het ongeval tijdens de ramadan gebeurde, had de man wel gegeten die dag. Toen de politie vrijwel direct na de aanrijding bekendmaakte dat de automobilist onwel was geworden en dus geen terrorist was, gingen er geruchten over een doofpot.

Schenden ambtsgeheim

GeenStijl publiceerde een foto van een politiecomputer, met informatie over de bestuurder. Het bleek om een Amsterdammer van Marokkaanse afkomst te gaan. Alleen een politiemedewerker kon die foto genomen hebben, dus werd intern een onderzoek gestart.

Vorig jaar augustus werd de agent - die werkte bij politie-eenheid Noord-Holland - aangehouden op verdenking van het schenden van het ambtsgeheim. Binnen enkele weken besluit het Openbaar Ministerie of de medewerker vervolgd wordt, schrijft NH Nieuws.