Geen vervolging automobilist Stationsplein Amsterdam

De automobilist die in juni vorig jaar een ongeluk veroorzaakte bij het Centraal Station in Amsterdam wordt definitief niet vervolgd. De officier van justitie heeft de zaak geseponeerd omdat er geen opzet in het spel was.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de man, een diabetespatiƫnt, onwel was geworden door een te lage bloedsuikerspiegel. Van alcohol- of drugsgebruik was geen sprake.

Bij het ongeluk raakten zeven mensen gewond.

Onmiddellijk na het ongeluk werd gedacht dat de man, die een Marokkaanse achtergrond heeft, een aanslag had gepleegd. Daarbij werd verwezen naar aanslagen in Europa, waarbij bestuurders opzettelijk op mensen inreden. Het Openbaar Ministerie zegt dat het uitgebreid onderzoek heeft gedaan om alle mogelijkheden uit te sluiten.