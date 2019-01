'VS zet uitleveringsprocedure Huawei-topvrouw door'

De VS heeft Canada laten weten de procedure rond de uitlevering van de Chinese Huawei-topvrouw Meng door te zetten. Dat zegt de Canadese ambassadeur in de VS, David MacNaughton, in een interview met de krant The Globe and Mail.

Voor 30 januari moet de VS een formeel uitleveringsverzoek hebben ingediend bij Canada. Volgens MacNaughton gaat het land dat doen. Daardoor dreigen de diplomatieke spanningen tussen enerzijds China en de VS en anderzijds de VS en Canada verder op te lopen.

China reageerde meteen op de uitspraken van MacNaughton en riep de VS op te stoppen met de uitleveringsprocedure. Volgens het land misbruiken de VS en Canada hun uitleveringsregeling om Meng zo langer vast te kunnen houden.

Verdacht van fraude

Meng, dochter van de in China invloedrijke oprichter van elektronicagigant Huawei, werd vorige maand op verzoek van de VS aangehouden op het vliegveld van Vancouver.

Ze wordt verdacht van fraude. Meng zou tegen Amerikaanse banken hebben gezegd dat Huawei geen banden had met het bedrijf Skycom, dat handelde met door de VS op een zwarte lijst geplaatste Iraanse bedrijven. Maar die banden waren er wel degelijk, aldus de aanklagers.

China noemt de arrestatie "schandalig" en waarschuwde voor "zware gevolgen". Meng werd vorige maand op borgtocht vrijgelaten.

'Canadezen betalen de prijs'

Na de arrestatie van Meng pakte China zeker dertien Canadezen op. Van hen zitten er nog twee vast: oud-diplomaat Michael Kovrig en zakenman Michael Spavor.

Volgens ambassadeur MacNaughton worden de mannen dagelijks uren ondervraagd en staan de lichten in hun cellen 24 uur per dag aan. Daarnaast kreeg vorige week een Canadese man in China de doodstraf opgelegd vanwege drugssmokkel, terwijl hij in eerste aanleg nog was veroordeeld tot een celstraf.

MacNaughton zegt in het interview geƫrgerd te zijn door de opstelling in de zaak-Meng van de Amerikaanse regering. Die zou weinig doen om het conflict met China te de-escaleren. "De Amerikanen trekken alles uit de kast om mevrouw Meng voor de rechter te brengen en onze burgers betalen daar de prijs voor", aldus de ambassadeur.