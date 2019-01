Canadese drugssmokkelaar krijgt de doodstraf in China

Een Canadese man die in China vastzit voor drugssmokkel heeft de doodstraf gekregen. Robert Lloyd Schellenberg was in eerste aanleg veroordeeld tot 15 jaar cel, maar moest opnieuw voor de rechter komen omdat de aanklagers die straf te mild vonden.

Schellenberg probeerde volgens de rechters meer dan 200 kilo in China geproduceerde methamfetamine (crystal meth) naar Australiƫ te smokkelen. Het hoger beroep werd in een dag behandeld en Schellenberg kan nog in beroep tegen de doodstraf.

Slechte relatie

De timing van het hoger beroep is saillant. De relatie tussen Canada en China is gespannen, omdat topvrouw Meng Wanzhou van het Chinese technologiebedrijf Huawei vastzit in Canada. De Canadezen arresteerden haar op 1 december op verzoek van de VS, dat haar wil berechten voor fraude en het ontduiken van de Amerikaanse sancties tegen Iran.

De zaak-Meng heeft geleid tot diplomatieke spanningen tussen China, de VS en Canada. China noemde de arrestatie van de topvrouw schandalig en het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde Canada voor "zware gevolgen".

In de weken daarna werden in China een Canadese oud-diplomaat en een Canadese zakenman opgepakt. Michael Kovrig en Michael Spavor zitten nog steeds vast. Ze zouden met hun activiteiten in China de staatsveiligheid in gevaar hebben gebracht. De arrestaties lijken een vergelding voor de zaak van de Huawei-topvrouw, die inmiddels op borgtocht vrij is.

De veroordeling van de Canadees Schellenberg wordt door sommigen gezien als nieuwe zet in de diplomatieke rel.