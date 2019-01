Tweede arrestatie voor vergismoord ggz-directeur Rob Zweekhorst

De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor de vergismoord op ggz-directeur Rob Zweekhorst, die in 2014 van dichtbij werd doodgeschoten. De verdachte, die momenteel vastzit voor een liquidatiepoging, is aangehouden in de gevangenis.

Zweekhorst werd op Nieuwjaarsdag neergeschoten terwijl hij zijn honden uitliet in zijn woonwijk in Berkel en Rodenrijs. Het werkelijke doelwit zou de cocaïnehandelaar Dennis van den B. zijn geweest, die enigszins op Zweekhorst lijkt.

Drugs

De eerste verdachte zou drugscrimineel René F. uit Schiedam zijn, maar de politie wil dit niet bevestigen. F. zit sinds november vast. Volgens medeverdachten was hij het brein achter de vergismoord.

De nu aangehouden verdachte is de 44-jarige Jimmy R., ook uit Schiedam, bevestigt zijn advocaat aan de NOS. Hij zit momenteel een straf uit voor een liquidatiepoging op F., die plaatsvond na de moord op Zweekhorst.

Justitie heeft kort na de moord een beloning uitgeloofd van 15.000 euro voor doorslaggevende informatie in deze zaak. Die staat nog steeds open.