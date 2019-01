Nederlanders in Verenigd Koninkrijk 'erg onzeker' na wegstemmen brexit-akkoord

"Als je mij twee jaar geleden zou hebben gevraagd naar de burgerrechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk na de brexit, dan zou ik hebben geantwoord dat er weliswaar een boel dingen zijn waarvoor we moeten vechten, maar dat dit in 2019 allang geregeld zou zijn."

Maar nu begint Hegtermans zich steeds meer zorgen te maken over haar toekomst in het Verenigd Koninkrijk. "Sommige belangrijke beslissingen over bijvoorbeeld het kopen van een nieuw huis of het nemen van een nieuwe baan, moeten we vooruitschuiven."

Hegtermans woont al ruim 17 jaar met haar Britse man in Bromley, maar als de brexit eenmaal een feit is, dan zal ze waarschijnlijk een verblijfstatus moeten aanvragen. "En alles wat je aanvraagt, kan natuurlijk afgewezen worden."

Ze zet zich al enige tijd in voor burgerrechtenorganisatie 'The3million', die na het referendum is opgericht door bezorgde EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk. "Op den duur begon ik mij steeds drukker te maken over onze toekomst en ben ik via een vriendin bij The3million terechtgekomen. Op hun Facebookforum werd ik op de hoogte gehouden over geplande acties en voor ik het wist was ik actief aan het lobbyen", lacht Hegtermans.