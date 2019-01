'Sony Music laat R. Kelly vallen na misbruikbeschuldigingen'

Sony Music heeft R. Kelly aan de kant gezet, melden meerdere Amerikaanse media. Het platenlabel zou niet meer met de omstreden artiest willen samenwerken. Het label heeft dit nog niet bevestigd, maar heeft wel R. Kelly van zijn pagina met artiesten verwijderd.

De beslissing van het platenlabel komt een paar weken na de uitzending van de documentaire Surviving R. Kelly, waarin meerdere vrouwen de artiest beschuldigen van seksueel misbruik en seks met minderjarigen. Geruchten daarover gingen al jaren rond. De Amerikaanse staat Georgia is naar aanleiding van de documentaire een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de zanger.

Protest

Afgelopen week verzamelde een groep mensen zich al voor het kantoor van Sony Music om te eisen dat de samenwerking met Robert Kelly, zoals de artiest echt heet, werd beƫindigd. Vorig jaar werd er ook een petitie gestart en werd de hashtag #MuteRKelly veel gedeeld.

De zanger tekende in 1992 een contract bij Jive. Dat bedrijf werd later onderdeel van Sony. Sinds 2012 heeft Kelly een contract bij RCA, een platenlabel van de Japanse elektronica-gigant.

Ook in Nederland zijn de vermeende daden van de artiest onderwerp van gesprek. Op 20 april staat een concert van Kelly gepland in The Box in Amsterdam. Er was online een petitie gestart om het concert tegen te houden, maar die is inmiddels weer offline gehaald.

The Box liet eerder weten "druk bezig te zijn geweest met het onderzoeken van de opties en mogelijkheden door de ontstane situatie". Wat dat betekent voor het concert, is nog onduidelijk.