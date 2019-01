'Strafrechtelijk onderzoek naar R. Kelly naar aanleiding van documentaire'

De staat Georgia begint een strafrechtelijk onderzoek naar R. Kelly, meldt entertainmentwebsite TMZ. Aanleiding is de documentaire Surviving R. Kelly, waarin meerdere vrouwen de zanger beschuldigen van seksueel misbruik en seks met minderjarigen.

Robert Kelly, zoals de zanger echt heet, wordt al jaren beschuldigd van seksueel misbruik van jonge vrouwen. Eerder werd hij gearresteerd wegens het bezit van kinderporno en stond hij terecht omdat hij seks had gehad met minderjarige meisjes. De 51-jarige Kelly heeft altijd ontkend en is nooit veroordeeld. De afgelopen maanden werd al door veel mensen op social media opgeroepen tot een strafrechtelijk onderzoek, onder meer met de hashtag MuteRKelly.

De documentaire lijkt nu de doorslag te hebben gegeven voor Georgia. De openbaar aanklager gaat de beschuldigingen in de documentaire onderzoeken en heeft al contact met meerdere vrouwen die aan het woord komen in de serie.

Vrouwensekte

Zo is volgens TMZ al gesproken met Asanta McGee, die door R. Kelly in zijn huis in Atlanta vast zou zijn gehouden. Het is niet de eerste keer dat vrouwen de zanger, die bekend is van nummers als I Believe I Can Fly en Ignition, beschuldigen van vrijheidsberoving. In de 'vrouwensekte' in zijn huizen zouden vrouwen worden vastgehouden en gehersenspoeld. De zanger zou bepalen hoe ze zich moeten kleden en wanneer ze mogen eten, slapen of seks met hem moeten hebben.

Vorig jaar juli bracht R. Kelly een nummer uit waarin hij reageerde op de aantijgingen. "Wat is de definitie van een cult? Wat is de definitie van een seksslaaf? Ik geef het toe dat ik een aantal vrouwen hier heb die het leuk vinden als ik aan hun haar trek. (...) Sommigen willen geslagen worden", zong hij in het nummerI Admit.

Ook gaf hij in het nummer van 19 minuten toe seks te hebben gehad met jonge vrouwen.