R. Kelly reageert op seksuele aantijgingen in nieuw nummer 'I Admit'

Kelly, bekend van nummers als Ignition en I Believe I Can Fly, bespreekt meerdere dingen in het nummer. Zo refereert hij aan Spotify (Spotify en Apple Music besloten de zanger niet meer te promoten op hun streamingdienst) en aan Jim DeRogatis, een muziekrecensent die in 2017 naar buiten bracht dat Kelly een sekscult zou hebben. "Je probeert me al 25 jaar kapot te maken", zingt hij.

"Wat is de definitie van een cult? Wat is de definitie van een seksslaaf?", vraagt de zanger zich ook af. "Ik geef het toe dat ik aantal vrouwen hier heb die het leuk vinden als ik aan hun haar trek. (...) Sommigen willen geslagen worden."

Ook zingt Kelly in het nummer dat hij op 14-jarige leeftijd zelf seksueel is misbruikt door een familielid. "Toen ik lag te slapen, werd ik ontmaagd." Verder zegt de artiest dat hij alleen nog op tournee is, omdat hij zijn "huur moet betalen". Kelly zou failliet zijn.

Trending op Twitter

De hashtag #MuteRKelly werd een paar maanden geleden in het leven geroepen toen een documentaire over Kelly's leven naar buiten kwam. In de documentaire vertelde Kelly's ex-vriendin Kitti Jones dat ze werd misbruikt tijdens haar relatie met Kelly, die duurde van 2011 tot 2013. De hashtag is nu niet trending op Twitter, maar #RKelly wel.