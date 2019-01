Geplande concert R. Kelly blijft gemoederen bezighouden

Het concert van R. Kelly staat gepland voor zaterdag 20 april in The Box in Amsterdam en is onderdeel van de Europese King of R&B Tour. The Box laat weten de afgelopen dagen "druk bezig te zijn geweest met het onderzoeken van de opties en mogelijkheden door de ontstane situatie". Het concert stond al gepland voordat de geruchtmakende documentaire werd uitgezonden.

De doorgaans goed ingelichte entertainmentsite TMZ meldt dat R. Kelly betaalzender Lifetime, dat de zesdelige documentaire uitzendt, voor de rechter wil slepen. Hij zou in paniek zijn geraakt door alle beschuldigingen. De zanger noemde de documentaire eerder al walgelijk en een wraakactie van mensen uit de muziekwereld die hem niet mogen.

Kinderporno

R. Kelly werd eerder gearresteerd wegens het bezit van kinderporno. Ook stond hij terecht omdat hij seks had gehad met minderjarige meisjes. De 52-jarige Kelly ontkende dit jarenlang, maar gaf vorig jaar in het nummer I Admit toe dat hij seks heeft gehad met jonge vrouwen. Tot een veroordeling is het tot nu toe niet gekomen.

R. Kelly brak in de jaren 90 door met nummers als She's got that vibe en I Believe I Can Fly. Hij verkocht wereldwijd meer dan 75 miljoen albums en singles. Ook won de zanger meerdere Grammy Awards.