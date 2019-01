Demonstratie bij partijkantoor SGP om Nashville-verklaring

Bij het partijkantoor van de SGP in Rotterdam zijn zo'n 150 actievoerders bij elkaar gekomen voor een protest tegen de Nashville-verklaring. SGP-leider Kees van der Staaij is een van de mensen die zijn handtekening hebben gezet onder het pamflet dat homoseksualiteit en transgenderisme afwijst.

Nadat het vertaald is uit het Engels hebben honderden predikanten en andere gelovigen zich achter de tekst geschaard. Dat verdient een tegengeluid, zegt de organisator van de betoging tegen RTV Rijnmond. "We hopen vooral te bereiken dat de SGP inziet dat homofobie meer is dan alleen maar een mening."

Betogers tekenden met stoepkrijt regenbogen op de stoep voor de ingang van het partijkantoor.