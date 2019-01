'Netwerk van Macedonische families bereikte met nepnieuws miljoenen mensen'

Het populairste bericht was Muslim Figure: "We Must Have Pork-Free Menus Or We Will Leave U.S." How Would You Respond This?, dat ruim 630.000 keer is gedeeld, bijna alleen maar op Facebook. Het artikel staat zelfs op de tiende plek in de top-50 van meestgedeelde nepnieuwsberichten, die is samengesteld door BuzzFeed News.

Sinds 2016 zijn op die manier 7,16 miljoen 'interacties' gegenereerd op die twee sociale platforms. Het gaat om reacties, likes en het delen van de berichten. "Dat betekent dat er minstens zoveel mensen zijn bereikt, maar waarschijnlijk meer", zegt Schenk. Hij analyseerde de data. Hoeveel mensen er zijn bereikt is volgens hem niet te zeggen.

Kopiëren en plakken

De producenten schrijven de berichten niet zelf, die worden grotendeels overgenomen van Engelstalige nieuwssites. Het varieert van het conservatieve Fox News tot obscure blogs vol samenzweringstheorieën. Ook worden artikelen "geleend" als men merkt dat een bepaald verhaal het ergens goed doet. De makers hebben net als de tieners uit 2016 geen politiek motief, het gaat ze om het geld.

Sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 is de druk op Facebook en Twitter om meer te doen tegen de verspreiding van nepnieuws groot. Met name Facebook moest het ontgelden. Dat bedrijf heeft diverse maatregelen aangekondigd om de verspreiding terug te dringen.