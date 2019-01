VVD en ChristenUnie willen maatregelen tegen antisemitisme

VVD en ChristenUnie werken samen aan beleid tegen antisemitisme. De partijen hebben hun plannen toegelicht in het programma Jinek. Zij vinden dat er speciale maatregelen nodig zijn omdat steeds meer Joden zich onveilig voelen.

"Mensen trekken het niet meer om te worden belaagd en bespuugd", zei VVD-Kamerlid Yesilgöz. "Het is een kleine gemeenschap, maar die heeft in verhouding veel te verduren. We moeten nu zeggen: dit accepteren we niet meer."

Uitingen van haat en vijandigheden komen volgens de twee partijen niet alleen uit delen van de moslimgemeenschap, maar ook uit extreem linkse en extreem rechtse groeperingen.

Nationaal Coördinator

De partijen willen een Nationaal Coördinator die oplossingen bedenkt voor het op de juiste manier registreren van aangiften wegens geweld of andere incidenten met een antisemitisch motief. Dat zou ook de aangiftebereidheid van slachtoffers moeten vergroten. Ook vinden de partijen dat er zwaardere straffen moeten komen voor mensen die zich aan dit soort delicten schuldig maken.

Ook moet er een eind komen aan bijvoorbeeld spreekkoren tijdens sportwedstrijden, die nu vaak geen gevolgen hebben. Leg dan de wedstrijd stil, zeggen de twee partijen. ChristenUnie-leider Segers: "De stilte van de omstanders, het wegkijken..." Het zijn situaties die geaccepteerd worden maar die eigenlijk niet kunnen, vindt hij.

Er moet meer aandacht komen op scholen en op andere plekken in de samenleving voor de Joodse gemeenschap en de geschiedenis en oorzaken van antisemitische opvattingen, vinden de partijen.

Vaker doen van aangifte

Uit onderzoek van Eenvandaag en twee Joodse organisaties bleek in november dat de helft van de Joden in Nederland niet durft te laten zien dat ze een Joodse achtergrond hebben. In december verscheen er een onderzoek van het Europees Bureau voor de grondrechten. Daaruit bleek dat bijna negen op de tien Joden het gevoel hebben dat antisemitisme de afgelopen vijf jaar is toegenomen.

Minister Grapperhaus wil naar aanleiding van dit onderzoek met de Joodse gemeenschap praten over het vaker doen van aangifte. Het gesprek is gepland op 4 februari.

De initiatiefnota met de voorgestelde maatregelen van ChristenUnie en VVD wordt binnenkort besproken in de Tweede Kamer.