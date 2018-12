Grapperhaus wil met Joodse organisaties praten over het doen van aangifte

Minister Grapperhaus gaat met Joodse organisaties praten over het vergroten van hun bereidheid om aangifte te doen van antisemitisme. De Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid is geschrokken van het gisteren gepresenteerde rapport waaruit blijkt dat Joden in Europa het gevoel hebben dat haat en intolerantie is toegenomen. Het onderzoek is in twaalf Europese landen gedaan, waaronder Nederland.

In dit rapport van het Europees Bureau voor de grondrechten (FRA) staat ook dat vier van de vijf ondervraagden geen aangifte doen van ernstige incidenten. Ze denken dat het niet zal veranderen.

Veilig voelen

Het gesprek met de Joodse gemeenschap is gepland op 4 februari. Grapperhaus wil kijken op welke manier mensen van Joodse afkomst toch naar de politie gaan als ze zich bedreigd worden. "Het is vreselijk dat ze zich niet durven te uiten", zei de minister in de Tweede Kamer. "Ze moeten zich veilig voelen."

De minister vindt verder dat Europese politici zich moeten laten horen over antisemitisme. "We moeten ons er ook voortdurend in het openbaar over uitspreken."

Vorige week kwam uit een onderzoek naar voren dat in Nederland het aantal incidenten met een antisemitisch karakter is afgenomen. Wel wordt de aard van de incidenten ernstiger.