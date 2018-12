Europese Joden ervaren meer antisemitisme, blijkt uit rapport

Joden in Europa hebben het gevoel dat haat en intolerantie tegenover hen is toegenomen. Het in Wenen gevestigde Europees Bureau voor de grondrechten (FRA), een EU-instelling, concludeert dat na onderzoek in twaalf landen, waaronder Nederland.

Bijna negen op de tien Joden hebben het gevoel dat antisemitisme de afgelopen vijf jaar is toegenomen. Ongeveer evenveel ondervraagden vinden dat de situatie online problematisch is geworden. Bijna driekwart maakt zich ook zorgen over groeiende intolerantie tegenover moslims.

Voor het FRA-onderzoek hebben ruim 16.000 joden van 16 jaar of ouder een enquête ingevuld. In Nederland waren dat er 1202. De andere deelnemers waren afkomstig uit Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Italië, Spanje, Polen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. In deze landen woont volgens de onderzoek zo'n 96 procent van alle Joden in de EU.

Helft vreest slachtoffer te worden

Ruim een kwart van de ondervraagden is het afgelopen jaar fysiek of verbaal lastiggevallen. 47 procent vreest daar het komende half jaar slachtoffer van te worden. Vier op de vijf doen geen aangifte van ernstige incidenten; ze denken dat het niets zal veranderen.

Vorige week werd uit een landelijk rapport duidelijk dat in Nederland het aantal geregistreerde incidenten met een antisemitisch karakter is gedaald. Het gaat bijvoorbeeld om spreekkoren in een voetbalstadion. Wel is er vaker geweld gebruikt of zijn er bedreigingen geuit tegen Joodse mensen of instellingen. De cijfers hebben betrekking op 2017.

Uit het FRA-rapport blijkt dat een derde van de ondervraagden Joodse evenementen of religieuze locaties mijdt uit angst voor antisemitisch geweld. 38 procent van de Europese joden overweegt te emigreren, omdat ze zich niet veilig voelen in het land waar ze wonen.

'Zorgwekkend'

Het Centraal Joods Overleg noemt de cijfers zorgwekkend. In een verklaring zegt de organisatie het "opmerkelijk" te vinden dat een groot deel van de respondenten de oplossingen en maatregelen van regeringen als niet effectief ervaart.