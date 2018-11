'Joden durven niet openlijk Joods te zijn'

Een op de twee Joden in Nederland durft niet te laten zien dat ze een Joodse achtergrond hebben. Dat meldt EenVandaag op basis van een onderzoek in samenwerking met het Centraal Joods Overleg en JMW Joodswelzijn.

Bijna de helft van de 557 deelnemers met een Joodse achtergrond voelt zich niet vrij om in Nederland openlijk Joods te zijn. Joden zien anti-Joodse sentimenten vooral op internet (82 procent), in nieuwsmedia (59 procent) en op straat (52 procent).

Van de ondervraagden past 43 procent zijn of haar uiterlijk of kleding soms aan, om te voorkomen dat ze als Jood worden herkend. Ze dragen dan bijvoorbeeld een pet over hun keppeltje. 48 procent vermijdt weleens situaties waar ze mogelijk te maken krijgen met anti-Joodse opmerkingen.

Israël in het nieuws

De deelnemers aan het onderzoek zeggen dat ze vooral verwijtende opmerkingen krijgen over het conflict tussen Israël en de Palestijnen (89 procent), vooral als dat net in het nieuws is geweest. Sommige opmerkingen daarover zijn persoonlijk gericht. Zo wordt gezegd dat 'jullie' verkeerd hebben gehandeld.

74 procent krijgt soms stereotiepe, grappig bedoelde opmerkingen over Joden. Vaak gaat het dan over geld. Zo'n 71 procent heeft te maken met vervelende opmerkingen over Joden, zoals over de Tweede Wereldoorlog. Een deelnemer vertelde dat zijn buurman had gezegd dat hij alleen hier woont omdat ze zijn "familie waren vergeten te vergassen".

34 procent is weleens uitgescholden voor 'Jood', waarbij dat als scheldwoord is bedoeld. 11 procent zegt dat ze te maken hebben gehad met geweld omdat ze Joods zijn. Zo werd een deelnemer bedreigd, waarna zijn auto werd bekrast met een hakenkruis.