Nieuwe regels voor begraven en cremeren in de maak, resomeren mogelijk toegestaan

De regels voor begraven en cremeren worden het komende jaar aangepast aan de wensen van nabestaanden. Ook voor mensen die tijdens hun leven willen kiezen voor nieuwe vormen van een uitvaart, zoals resomeren (het oplossen van een lichaam in vloeistof) komen er meer mogelijkheden.

De Wet op de lijkbezorging wordt "toekomstbestendig" gemaakt, zo kondigt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken aan. Aanleiding zijn de wensen van nabestaanden en verzoeken die binnenkomen bij begrafenisondernemers en andere uitvaartorganisaties. D66-Tweede Kamerlid Den Boer drong eerder al aan op modernisering.

Op dit moment kunnen nabestaanden de urn met de as van hun nabestaande pas een maand na de crematie in ontvangst nemen. Bij de laatste wijziging van wet vonden het kabinet en de Tweede Kamer dat nog een verstandige termijn. Mensen konden dan nadenken en overleggen over wat met de as te doen.

In de praktijk blijkt dat veel nabestaanden dat al weten of dat de overledene daar zelf een uitspraak over heeft gedaan. De termijn wordt zo kort als haalbaar is.

Joodse of islamitische geloofstraditie

Daarnaast wordt de regel versoepeld dat een overledene pas na 36 uur begraven of gecremeerd mag worden. Van deze termijn zal onder voorwaarden mogen worden afgeweken. Dat is om mensen tegemoet te komen die vanuit een joodse of islamitische geloofstraditie hun nabestaanden binnen 24 uur willen begraven.

Nabestaanden geven ook aan dat zij het woord 'lijk' op de overlijdensverklaring onnodig kwetsend vinden. Dat woord zal worden vervangen door een minder gevoelig woord, zoals bijvoorbeeld 'lichaam'. Mogelijk wordt ook de naam van de Wet op de lijkbezorging zelf aangepast.

Weggooien

Er komt verder een oplossing voor begrafenisondernemers en crematoria die blijven zitten met asurnen die niet door nabestaanden worden opgehaald. Ze weten nu niet na hoeveel pogingen tot contact of na hoeveel tijd ze de urnen mogen weggooien. Daar komen regels voor.

De laatste jaren zijn er nieuwe methoden van uitvaartverzorging bekend geworden, die in Nederland officieel niet mogen. Zoals bijvoorbeeld resomeren dus, waar minister Ollongren positief tegenover staat. Zij heeft de Gezondheidsraad gevraagd advies uit te brengen over deze en andere nieuwe methodes. Dat onderzoek wordt begin 2020 verwacht.