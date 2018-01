Je uitvaart kan een stuk duurzamer, maar het mag nog niet

Als jij (we hopen het niet) komt te overlijden, heb je drie opties: begraven, cremeren of je lichaam afstaan aan de wetenschap. Maar daar komt mogelijk gauw een vierde optie bij: resomeren.

Dat is een lichaam laten oplossen in water. In delen van de Verenigde Staten en Canada kan het al. In Engeland is er een stevige discussie gaande. Ook in Nederland is er draagvlak voor. In deze video leggen we uit hoe resomeren werkt.