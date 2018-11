Cremeren, begraven of resomeren? 'Composteren lijkt mij nou perfect'

Resomeren, composteren of cryomeren. Het klinkt futuristisch, maar in de nabije toekomst kun je bij een uitvaart naast cremeren en begraven mogelijk ook voor een van deze opties kiezen.

D66-Tweede Kamerlid Den Boer komt in een initiatiefnota met veertien voorstellen om de Wet op de Lijkbezorging te moderniseren. Hij pleit voor het toestaan van nieuwe uitvaartmogelijkheden.

Binnen de sector is al jaren behoefte aan innovatie. Volgens uitvaartondernemers zijn de alternatieven veelal milieuvriendelijker en een afscheid dat recht doet aan persoonlijke wensen helpt nabestaanden bij het rouwproces.

Resomeren?

Binnen de samenleving is er draagvlak voor nieuwe mogelijkheden, blijkt uit een onderzoek dat in 2016 door TNO werd uitgevoerd in opdracht van toenmalig minister Plasterk. Bijna een kwart van de Nederlanders gaf aan resomeren in overweging te willen nemen als het wordt aangeboden. Hierbij wordt een lichaam opgelost in een chemisch bad. Wat overblijft is een hoopje poeder.

Twee derde vindt het geen probleem als dat in Nederland wettelijk wordt toegestaan. In delen van de Verenigde Staten en Canada is resomeren al langer toegestaan.