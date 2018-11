D66 wil soepelere regels voor uitvaart, as meteen mee naar huis

Nabestaanden moeten na een crematie de as meteen kunnen meenemen en hier niet 30 dagen op moeten wachten. Ook moet het vermengen van as in één urn worden toegestaan. Dit zijn enkele D66-voorstellen om de regels voor de uitvaart te versoepelen.

D66-Kamerlid Den Boer vindt de huidige Wet op de Lijkbezorging veel te verouderd en komt in een initiatiefnota met veertien voorstellen waardoor mensen een "persoonlijke draai" kunnen geven aan hun uitvaart. "D66 wil dat er voor iedereen een waardig afscheid is, dat recht doet aan het leven dat iemand heeft geleid en dat voor nabestaanden troost biedt", zegt Den Boer.

D66 wil ook dat mensen veel sneller begraven of gecremeerd kunnen worden, na 20 uur in plaats van 36 uur. Binnen de joodse en islamitische traditie is het de gewoonte zo snel mogelijk na de dood te begraven en nu moet de gemeente hiervoor toestemming geven. D66 wil dat er een einde komt aan die speciale procedures, omdat "het voor alle veelvoorkomende religies in Nederland mogelijk moet zijn hun geloof te praktiseren".