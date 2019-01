Turkije: Nederland meldde terreurbanden van uitgezette journalist

De regering van Turkije zegt recent informatie van de Nederlandse politie te hebben gekregen dat de Nederlandse journalist Ans Boersma banden heeft met een terroristische organisatie. Ook zou Nederland de Turken informatie hebben gevraagd over Boersma's reizen in en buiten Turkije.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie zei vanochtend dat er niet om uitlevering van Boersma is gevraagd. Het wil zoals gebruikelijk niet bevestigen of ontkennen dat er een strafrechtelijk onderzoek loopt waarbij Boersma betrokken is.

Details over de terreurbanden geeft de Turkse regering niet. In de verklaring van de Turkse regering staat dat Turkije een aantal terroristische organisaties kent. De Turks-Koerdische PKK wordt genoemd en ook Islamitische Staat. De regering benadrukt verder dat haar uitzetting niets met haar journalistieke activiteiten te maken heeft.

Strafbaar

NOS-correspondent Lucas Waagmeester zegt dat journalisten in Nederland contact mogen hebben met leden van terreurorganisaties om informatie in te winnen. In Turkije ligt dat anders.

"We weten niet of Ans Boersma dergelijke contacten had, maar we weten wel dat voor Turkije contact met leden van dat soort organisaties strafbaar is. Het lijkt erop dat de Turken vanuit hun normen op de Nederlandse informatie hebben gereageerd - als die er inderdaad is - en Boersma om die reden hebben uitgezet."

'Veiligheidsrisico'

Vanmorgen werd Boersma op een vliegtuig naar Nederland gezet. De reden dat zij Turkije moest verlaten was dat zij een veiligheidsrisico vormde, aldus bronnen van de NOS.

Boersma, die in Turkije onder andere voor het FD werkt, was gisteren opgepakt toen ze zich bij de immigratiedienst meldde om haar verblijfsvergunning te verlengen. Assistentie van een advocaat en de Nederlandse consul-generaal in Istanbul mocht niet baten.