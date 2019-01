'Merwedebrug was bijna ingestort, Nederland aan ramp ontsnapt'

De Merwedebrug, die in 2016 preventief werd afgesloten, was er zo erg aan toe dat hij net als de Morandibrug in Genua had kunnen instorten. Twee hoogleraren zeggen dat tegen EenVandaag na het bestuderen van een eerder rapport van onderzoeksbureau Berenschot.

Volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijsse van de TU Delft en emeritus hoogleraar Veiligheidskunde en Rampenbestrijding Ben Ale is Nederland aan een ramp ontsnapt. Uit het rapport blijkt er een "veilige restlevensduur van zes dagen" was.

"Dat betekent dat die brug is afgeschreven en dat het een wonder is dat deze er nog staat", zegt Ale tegen EenVandaag. Volgens de hoogleraren stond de brug in de A27 bij Gorinchem op instorten.

Nijsse legt uit: "Restlevensduur is het aantal klappen die de scheurtjes nog kunnen hebben voor ze fataal worden en de samenhang tussen de brugonderdelen verbreken."

In oktober 2016 werd besloten dat er wekenlang geen vrachtauto's meer over de Merwedebrug mochten rijden, omdat er haarscheurtjes in de draagbalken zaten. In december van dat jaar konden vrachtauto's er weer overheen rijden.