Ramsgate was voor de brexit, maar blijft gedesillusioneerd achter

Op een zonnige dag kun je vanuit Ramsgate het Europese vasteland zien liggen. Toch hebben de inwoners van deze kleine havenstad in het oosten van Engeland in meerderheid voor de brexit gestemd. "Niks persoonlijks", zegt John Davis, "we willen alleen weer baas worden in eigen huis. Het gaat om de politieke koers van Europa."

We kijken uit over de commerciële haven van Ramsgate. Daar gebeurt tegenwoordig niet zoveel meer. De veerdienst met Oostende is in 2013 uit de vaart genomen. De moderne ferry's werden te groot voor de haven en de Kanaaltunnel was ook niet echt bevorderlijk voor een levensvatbare exploitatie.

Nu kost de haven de gemeenschap alleen maar geld, 2 miljoen pond per jaar. Ze zijn de haven liever kwijt dan rijk. De inwoners van Ramsgate waren daarom nogal verbaasd toen de regering aankondigde de haven weer geschikt te willen voor een veerdienst. Dit als onderdeel van een soort noodplan, dat ervoor moet zorgen dat de Britten niet zonder verse groenten en medicijnen komen te zitten in het geval van een harde brexit - en een verkeersinfarct in Dover.

Verslaggever Eva Wiessing maakte in Ramsgate deze reportage: