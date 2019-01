Britse premier May krijgt vertrouwen Lagerhuis ondanks nederlaag

De Britse premier May heeft een vertrouwensstemming over haar positie in het Britse Lagerhuis overleefd. De uitslag was 325 stemmen tegen de motie van wantrouwen tegenover 306 voor.

Dat betekent dat May aanblijft, ook al leed ze gisteravond een pijnlijke nederlaag toen haar brexit-deal door een overtuigende meerderheid van de parlementariƫrs werd weggestemd.

Meteen na de stemming van gisteravond diende Jeremy Corbyn, leider van oppositiepartij Labour, een motie van wantrouwen in. Daarover werd vanavond in het Lagerhuis gedebatteerd en gestemd.

De algemene verwachting was al dat May de stemming zou overleven. Haar Conservatieve Partij wil hoe dan ook voorkomen dat Corbyn premier wordt en is niet gebaat bij verkiezingen. Ook de Noord-Ierse gedoogpartner DUP had al steun toegezegd.