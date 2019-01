'Extreme tijdnood' voor bedrijven na wegstemmen brexit-deal

Hoewel de Europese Unie ervoor openstaat om een andere brexit-deal te bespreken, bereiden bedrijven en overheidsinstanties zich voor op het zwartste scenario. 'Prepare for the worst, hope for the best', zeggen ze in goed Nederlands.

"Het lijkt ver van je bed, maar de urgentie lijkt na gisteren hoger", zegt Birgit Oosterhuis van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). "Ondernemers die goed beslagen ten ijs willen komen, raden we aan de impactscan te doen." Inmiddels hebben zo'n 39.000 bedrijven met deze online-tool de mogelijk onverwachte gevolgen van een brexit gezien. Begin vorige maand waren dat er nog 30.000.

Niet overdreven

De Rotterdamse haven hamert er bij bedrijven die naar Engeland exporteren op om douanenummers aan te vragen, te zorgen dat hun btw-aangiftes op orde zijn en hulp te zoeken als ze geen aangifte kunnen doen. "Die jongens hebben het druk, dus bel alvast." En dat is niet overdreven, gezien het grote tekort aan douaniers. Er zijn 750 tot 900 extra mensen nodig, ook voor de andere havens, Schiphol en andere grensposten. Daar zijn er inmiddels 300 van gevonden, anderen worden opgeleid.

Daarnaast zijn douaneagenten nodig die bedrijven helpen om aangifte te doen. Zijn die eenmaal gevonden, dan duurt het nog twee jaar voordat ze zijn opgeleid.

100 extra dierenartsen nodig

Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is druk bezig het werven van extra personeel voor na de brexit. Daar zijn 143 nieuwe mensen nodig, onder wie maar liefst honderd dierenartsen. Die moeten straks levende dieren en dierlijke producten controleren die vanuit het VK worden ingevoerd, of die vanuit Nederland juist de Noordzee over gaan.

Omdat het heel moeilijk is om toezichthoudende dierenartsen te vinden, zoekt de NVWA in de hele Europese Unie. In september zijn 25 buitenlandse artsen begonnen met een Nederlandse taalcursus. In april starten nog eens 36 nieuwe NVWA-dierenartsen met zo'n cursus.

Wegstemmen 'dramatisch'

Omdat de 'one-stop-security' kan blijven, is voor Schiphol inmiddels de grootste zorg weggenomen. Vliegpassagiers vanuit het VK op de Nederlandse luchthaven overstappen, hoeven niet nogmaals door de beveiliging. "Dat is goed voor het reisgemak, overstaptijd en daarmee onze hubfunctie", zegt een woordvoerder.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) noemde het wegstemmen van het brexit-akkoord gisteravond dramatisch. De organisatie bereidt zich voor op lange wachtrijen voor terminals, overvolle parkeerplaatsen en mogelijk een tekort aan transportvergunningen. "We zijn afhankelijk van de hele keten. Als een paar vrachtauto's hun papieren niet op orde hebben, staat de boel bij de ferryterminal stil."