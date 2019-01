Staatssecretaris: meld misstanden in nagelsalons

Staatssecretaris Van Ark vindt het "onacceptabel en heel erg om te zien" wat er in veel nagelsalons in Nederland gebeurt. Ze roept mensen op om de misstanden die ze zien of waar ze over horen, te melden bij de Inspectie SZW. "De inspectie handelt door meldingen, dan kunnen ze interveniëren. Het is daarom van belang dat we allemaal oren en ogen open houden, omdat we het niet alleen kunnen."

In Nederland is er nauwelijks sprake van toezicht op de snelgroeiende nagelsector, terwijl er zorgwekkende signalen zijn van mensenhandel en uitbuiting. De nagelsalons zijn al langer aantrekkelijk voor criminelen, om er geld wit te wassen of illegalen te laten werken. Er zijn geen regels over het beginnen van een nagelsalon, veel mensen kunnen er tegelijk werken en er wordt vaak contant betaald.

De nagelsalons zijn volgens Van Ark echter niet de grootste prioriteit voor de Inspectie, maar dat kan veranderen als er meer meldingen binnenkomen.

"Wat mij betreft is het probleem groot bij de salons, maar is het probleem van uitbuiting en mensenhandel breder. We moeten er samen de schouders onder zetten. Er zijn ook sectoren die nog minder in het daglicht staan, maar waar ook sprake is van mensenhandel", zegt de staatssecretaris.

Criminele netwerken

CDA-Kamerlid Kuik betreurt dat er nu nog weinig controles plaatsvinden door de inspectie. "Die moeten omhoog, omdat we zien hoeveel criminaliteit achter de nagelsalons zit. We willen dat mensen beschermd worden en er geen uitbuiting plaatsvindt. We moeten onderzoeken of er criminele netwerken achter zitten."

Ook VVD-Kamerlid Aartsen wil dat de nagelstudio's een prioriteit worden voor de inspectie. "Het is heel erg dat je je nagels laat doen en dat dan blijkt dat er mensenhandel of illegale uitbuiting achter zit. Dat moet niet kunnen in Nederland."

De Nationale Politie ziet vooralsnog geen aanleiding voor een groot onderzoek naar misstanden in de nagelsalonsector, omdat er te weinig meldingen zijn.

PvdA-Kamerlid Kuiken is bezorgd: "We zien dat het Openbaar Ministerie en de politie eigenlijk niet de middelen krijgen om deze misstanden aan te pakken en dat is onacceptabel. Dat betekent dat we vrouwen en kinderen in situaties laten leven die we echt niet willen".

In Nederland is de nagelmarkt groeiende. De Kamer van Koophandel telt ongeveer 9000 zaken die iets met nagels doen, in 2013 waren dat er nog 6000.