Gevluchte Saudische tiener: 'Dit kan het begin van verandering zijn'

De gevluchte Saudische tiener Rahaf Mohammed al-Qunun hoopt dat haar verhaal andere vrouwen in Saudi-Arabië aanspoort om ook te vluchten. "Ik hoop dat het andere vrouwen helpt om dapper en vrij te zijn", zegt de 18-jarige vrouw in een tv-interview.

Qunun kwam zaterdag aan in Canada waar ze asiel heeft gekregen. "Het voelde alsof ik opnieuw werd geboren. Het was geweldig en ik was helemaal overrompeld", vertelt de tiener. "Er was heel veel liefde, zeker toen de minister me verwelkomde en zei dat ik in een veilig land was en al mijn rechten had."