Gevluchte Saudische tiener landt in Canada

De Saudische tiener die na haar vlucht uit Saudi-Arabië in Thailand strandde, is aangekomen in Canada waar ze asiel krijgt. De 18-jarige Rahaf Mohammed al-Qunun landde zaterdagochtend plaatselijk tijd in Toronto.

Ze werd opgewacht door de Canadese minister van Buitenlandse Zaken, Chrystia Freeland. "Dit is een hele dappere nieuwe Canadees", zei Freeland tegen de verzamelde pers toen ze naast Qunun naar buiten liep.

