Polen is stil voor doodgestoken burgemeester van Gdansk

Vanaf jonge leeftijd was Adamowicz actief in de politiek. Hij was een van de organisatoren van studentenprotesten in 1988 tegen de toen nog communistische regering. Na zijn rechtenstudie aan de Universiteit van Gdansk werd hij gemeenteraadslid in 1990. Acht jaar later werd hij burgemeester.

Als uitgesproken liberaal nam hij het op voor minderheden en lhbt'ers in de stad. Vorig jaar liep hij nog mee met de Gay Pride, een ongewone actie voor een Poolse burgemeester.

'Ik ben een Europeaan'

Ook verwelkomde Adamowicz vluchtelingen met open armen. "Ik ben een Europeaan en dus van nature open", zei de liberale burgemeester twee jaar geleden tegen The Guardian. Een opvallend standpunt in een land waar de nationalistisch-conservatieve partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) regeert. PiS voert een anti-migrantenbeleid en is tegen de EU.

De 53-jarige liberaal was altijd een fel criticus van de de regeringspartij. Ondanks de grote meningsverschillen was de reactie op Adamowicz' dood in de Poolse politiek eensgezind. De PiS-partijleider Kaczynski noemt het een "criminele aanval" en een "tragisch verlies".