Gdansk doneert bloed voor neergestoken burgemeester

De aartsbisschop van Gdansk, Slawoj Leszek Glodz, is vannacht in het ziekenhuis gebleven terwijl de burgemeester op de operatietafel lag. Hij zegt dat hij bidt voor een wonder. Ook de oud-president van Polen en de huidige voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, roept mensen op te bidden voor het herstel van Adamowicz.

Verdachte zit vast

Over het motief van de aanvaller is nog veel onduidelijk. Volgens Poolse media gaat het om een man van 27 met een strafblad. Hij zou hebben geroepen dat hij onschuldig in de gevangenis heeft gezeten in de tijd dat Burgerplatform, de christen-democratische partij van Adamowicz, aan de macht was. Hij is op het podium overmeesterd en zit vast.

De 53-jarige Adamowicz is sinds 1998 burgemeester van Gdansk. Hij maakte in de jaren 80 deel uit van de democratische oppositiebeweging van Lech Walesa. Hij staat bekend als een progressieve burgemeester die opkomt voor de lhbt-gemeenschap en minderheden in de stad.