Burgemeester Gdansk bezwijkt aan steekwonden

Burgemeester Adamowicz van de Poolse stad Gdansk is overleden aan zijn verwondingen. Dat meldt een woordvoerder van het ziekenhuis waar hij lag. Gisteren werd hij bij een liefdadigheidsmanifestatie in de stad in zijn hart en zijn buik gestoken. Hij is daarna geopereerd, maar dat mocht niet baten. Adamowicz was 53 jaar.

Over het motief van de dader is nog veel onduidelijk. Volgens Poolse media gaat het om een man van 27 met een strafblad, die geroepen zou hebben dat hij onschuldig in de gevangenis heeft gezeten in de tijd dat de partij van Adamowicz aan de macht was.