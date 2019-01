Wetenschappelijke 'rebellen' scheiden zich af van Elsevier

Het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Informetrics splitst zich af van uitgever Elsevier. Zo'n 26 redacteuren vertrekken en richten een nieuw tijdschrift op, met de naam Quantitative Science Studies. De reden voor het vertrek is het huidige verdienmodel van Elsevier.

De 26 redacteuren van de Journal of Informetrics vinden dat de artikelen gratis beschikbaar moeten zijn voor iedereen. Maar dat gaat in tegen het verdienmodel van grote uitgevers, die juist verdienen aan het verlenen van exclusieve toegang tot de artikelen. Elsevier zegt in reactie op de publicatie in het FD het te betreuren dat de redacteuren hebben besloten te vertrekken. De uitgever was al langere tijd in gesprek met hen, maar de partijen zijn er niet uitgekomen.

Nieuwe publicatievorm

Alle redacteuren gaan verder met het wetenschappelijke tijdschrift bij de Amerikaanse uitgever MIT Press. De artikelen zullen dan voor iedereen gratis te lezen zijn. Het zijn de wetenschappers die straks moeten betalen voor het redigeren en publiceren van hun artikelen.

Een Duitse universiteitsbibliotheek zal nu de kosten betalen voor de eerste drie jaar van het nieuwe tijdschrift. De Fair Open Access Alliance heeft bemiddeld tussen het tijdschrift en de Duitse bibliotheek en hoopt dat er in de toekomst meer wetenschappelijke tijdschriften zullen afsplitsen van de grote uitgevers.

Wetenschappers publiceren tijdens hun onderzoek vaak meerdere artikelen. Nu worden deze vaak nog gepubliceerd door grote uitgevers als Elsevier. Om daar toegang tot te krijgen betalen Universiteitsbibliotheken vervolgens veel geld aan de uitgevers voor deze tijdschriften, maar alleen hun leden hebben inzage in de tijdschriften.

Dat gaat volgens veel wetenschappers juist tegen de principes van wetenschappelijk onderzoek. "Het is publiek geld dat deze onderzoeken mogelijk heeft gemaakt dus het zou voor het hele publiek bereikbaar moeten zijn en niet voor de enkelen die het kunnen betalen", zegt voorzitter Johan Rooryck van de Fair Open Access Alliance.