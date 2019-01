Sneeuwchaos nog niet voorbij, hoogste code lawinegevaar in Oostenrijk

De sneeuwchaos in de Alpen is nog niet voorbij. In delen van Oostenrijk geldt vandaag het hoogste waarschuwingsniveau voor lawinegevaar, code 5. Op veel plaatsen gaat het opnieuw flink sneeuwen, op sommige plekken kan een meter verse sneeuw vallen. In de bergen kan dat zelfs twee meter zijn.

Vanwege het gevaar voor lawines zijn veel belangrijke wegen afgesloten. Daardoor zijn sommige plaatsen onbereikbaar geworden, net als veel populaire skigebieden waaronder Ischl, Sölden, Lech en Zürs. Alleen al in de Oostenrijkse deelstaat Salzburg zijn zo'n 17.000 mensen ingesneeuwd en afgesloten van de buitenwereld. Ook de Fernpass, een belangrijke verbinding tussen Duitsland en Oostenrijk is dicht.

Ondertussen zijn honderden hulpverleners al dagen bezig met het sneeuwvrij maken van daken. Doordat het in sommige gebieden ook regent wordt de sneeuw op de daken zwaarder waardoor de kans dat het dak instort toeneemt. Verder begeven ook veel bomen het door het gewicht van de sneeuw. De autoriteiten raden daarom aan om zoveel mogelijk binnen te blijven.

Seehofer bezoekt Beierse Alpen

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer brengt vandaag een bezoek aan de Beierse Alpen. Hij wil de reddingswerkers en autoriteiten persoonlijk bedanken voor hun werk in de ondergesneeuwde gebieden. De Duitse minister van Defensie had zondag al beloofd extra hulp te sturen naar plaatsen die getroffen zijn door de sneeuwchaos.

Afgelopen weekend vielen in de Alpen vijf doden. In Frankrijk kwamen twee pistewerkers om toen er iets misging bij een poging om met een explosief een lawine te veroorzaken. In Oostenrijk kwamen drie Duitse skiërs om door een lawine. Een vierde wordt nog vermist.

Hoewel er nog veel sneeuw wordt verwacht in de Alpen, is er wel verbetering in zicht. Volgens meteorologen zal het lawinerisico in de loop van de week snel afnemen.