Negende protestzaterdag van gele hesjes: opnieuw onrust in Frankrijk

In Frankrijk zijn voor de negende zaterdag op rij mensen in gele hesjes de straat op gegaan om te protesteren tegen het beleid van de regering-Macron. Hier en daar liepen betogingen uit op rellen, zoals in de buurt van de Arc de Triomphe in Parijs, waar de politie een waterkanon en traangas gebruikte om groepen te verjagen.

In de hoofdstad werden ongeveer veertig betogers opgepakt voor geweld tegen de politie of het aanrichten van vernielingen en het in brand steken van onder meer prullenbakken.

Ook in steden als Bourges, Bordeaux en Toulouse gingen mensen in gele hesjes de straat op. Na wat rustiger zaterdagen rond de feestdagen gaan de laatste weken weer meer Fransen de straat op.

Het protest van de gele hesjes richtte zich aanvankelijk vooral op de brandstofprijzen en het inkomensbeleid. Na een paar weken kwam president Macron met een aantal toezeggingen over onder meer een verhoging van het minimumloon, belastingvrije overuren en het intrekken van een belastingmaatregel voor mensen met een klein pensioen.

Afsplitsing

Intussen is het volksprotest diffuser geworden en zijn er groepen die verschillende eisen stellen. Sommige gele hesjes hebben zich van de 'hoofdbeweging' afgesplitst, omdat die te radicaal en te gepolitiseerd zou zijn geworden en zich ook tegen de media richt.

De ene groep blijft aandacht vragen voor de kosten van levensonderhoud, de andere groep eist dat de salarissen van alle politici omlaag gaan. Ook zijn er gele hesjes die aandringen op meer inspraak en referenda.