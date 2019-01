Leiders Gele Hesjes delen zorgen, maar staan ook tegenover elkaar

Vandaag wordt voor de negende opeenvolgende zaterdag actie gevoerd door Gele Hesjes. Dat gebeurt in Parijs, maar ook in andere steden in het land.

De politie zet in totaal zo'n 80.000 agenten in om de orde te bewaren, van wie 5000 alleen al in Parijs. De afgelopen weken kwam het bij herhaling tot gewelddadigheden tijdens demonstraties van Gele Hesjes.