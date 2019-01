Wedden op brexit: 73 procent kans op no-deal-brexit

De totale hoeveelheid geld die op in de EU blijven werd gezet, was daardoor veel hoger dan wat er op een Brits vertrek uit de Europese Unie was geplaatst. Maar het aantal Britten dat op brexit geld inzette was daarentegen weer veel groter dan andersom. "Sindsdien hebben we onze methodes aangepast. Kijken we veel meer naar het aantal weddenschappen en veel minder naar de omvang van de inzet."

May verliest: 87 procent kans

Voor komende dinsdag ziet het er in elk geval dramatisch uit voor May bij de bookmakers. De kans dat ze verliest is ruim 87 procent, zeggen de quoteringen bij William Hill. De grote vraag is wat er daarna gebeurt. Zal May bijvoorbeeld overleven? Ja, denkt Adams. "Deze vrouw is echt niet weg te krijgen, zo lijkt het. Wij gaan ervan uit dat ze voorlopig nog premier blijft." Sterker nog, wedden op May's vertrek kan bij winst behoorlijk wat opleveren: voor elke pond krijg je liefst zestien keer je inzet.

William Hill acht echter de kans op no deal - een brexit zonder akkoord - wel behoorlijk groot. "Wij zien op dit moment niet in hoe May welke deal dan ook door het parlement kan krijgen. Als dat niet lukt, crashen de Britten zonder afspraken uit de EU. Die kans schatten wij nu op 73 procent."

En daarmee is die kans volgens de bookmakers een stuk hoger dan de kans dat er een nieuw referendum komt: die staat op 42 procent. "Nu moet ik wel zeggen dat de mogelijkheid op een nieuw referendum enorm aan het groeien is. Nog geen half jaar geleden kon je liefst 50 keer je inzet winnen als dat zou gebeuren, nu is dat teruggebracht tot ongeveer 2,5 keer je inzet."

Het speculeren over brexit is voorlopig nog niet voorbij, iets waar de wedkantoren alleen maar van profiteren. "Met een beetje geluk zien we de komende week weer Britten die tonnen zullen inzetten op het feit dat May de stemming verliest."