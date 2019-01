Berging zeecontainers uitgesteld naar maandag vanwege slecht weer

De berging van de overboord geslagen zeecontainers van de MSC Zoe in het Waddengebied is afgeblazen, in ieder geval tot maandag. De berging zou na eerder uitstel vandaag beginnen, maar is vanwege de slechte weersomstandigheden uitgesteld.

"Het is te onstuimig om nu ├╝berhaupt iets te kunnen doen, laat staan veilig", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Ook morgen wordt er niet uitgevaren. Wanneer de berging wel kan beginnen, hangt van de weersomstandigheden af.