Politiebond teleurgesteld over uitspraken Rutte: 'Dit helpt ons niet'

De Nederlandse Politiebond (NPB) reageert teleurgesteld op de uitspraken die premier Mark Rutte gisteren deed over de ongeregeldheden de jaarwisseling. "Dit soort stoere taal helpt ons niet", zegt NPB-voorzitter Jan Struijs op NPO Radio 1.

Rutte zei in zijn wekelijkse persconferentie dat hij bedreigers van hulpverleners het liefst in elkaar zou slaan. Volgens NPB-voorzitter Struijs blafte Rutte met zijn uitspraken tegen de maan: "De politie is vaak het eerste aanspreekpunt van de overheid bij conflicten en het is al moeilijk genoeg de boel bij elkaar te houden in deze maatschappij. Hier wordt het niet beter van."

Hij benadrukt dat van agenten te allen tijde wordt verwacht voorbeeldgedrag te tonen. "Dus zij zouden dit soort taal nooit bezigen." Hetzelfde moet dan ook gelden voor de premier, vindt Struijs.