Wintersporters bang voor de sneeuwproblemen? 'Er wordt juist bijgeboekt'

"Er is hier niks aan de hand", verzekert De Vries. "We zijn volgeboekt en hebben geen annuleringen. Gasten vragen alleen wat de beste route is om hier te komen."

Er zijn wel gebieden in Oostenrijk waar problemen zijn, maar inmiddels zijn de meeste wegen schoongeveegd. "Er is wel veel meer sneeuw dan andere jaren. Er is vooral in een korte periode heel veel gevallen. Maar Oostenrijkers zijn ermee opgegroeid. Hier in het dorp helpen mensen elkaar en zijn er eigenlijk geen problemen. De pistes liggen er mooi bij en er is geen lawinegevaar zolang je niet buiten de piste gaat. Ik zou het juist aanbevelen aan mensen die depressief worden van het grijze weer in Nederland."

Martijn Post vertrekt morgenavond met de auto naar Niedernsill. Wat hem betreft kan er niet genoeg sneeuw vallen. "Zo'n hoeveelheid sneeuw is de droom van iedere wintersporter. Het is alleen een dingetje om ernaartoe te rijden. Als er sneeuw op de weg ligt kan het lastig zijn, maar dat is ook een beetje avontuur."