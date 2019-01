Nog veel meer sneeuw voor zuiden Duitsland en omgeving Salzburg

In het zuiden van Duitsland en Oostenrijk wordt in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw veel sneeuw verwacht. In de wintersportgebieden wordt de kans op lawines daardoor groter.

In de loop van zondag gaat de regen in de lager gelegen gebieden over in sneeuw. Met name platte daken kunnen dan instorten, omdat het gewicht van de sneeuwmassa toeneemt. In Beieren zet het Duitse leger 200 militairen in om sneeuw van daken te krijgen."De situatie kan hachelijk worden", zei de chef van een regionale weerdienst tegen persbureau DPA.

In 2006 kwamen in de Beierse plaats Bad Reichenhall vijftien mensen om, toen het dak van een sporthal onder de sneeuwlast bezweek.