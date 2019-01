Beeld vrijgegeven van mishandeling AfD-politicus, beloning voor gouden tip

Op de beelden is in slow motion te zien dat Magnitz een steeg in loopt, gevolgd door drie mannen die capuchons dragen. Twee van hen bespringen de politicus even later, waardoor hij ten val komt, en rennen dan weg. De derde onherkenbare volger rent even later langs Magnitz, die roerloos op de grond blijft liggen.

Balk

De AfD sprak direct van een moordaanslag, maar volgens het Openbaar Ministerie is er sprake van een zware mishandeling. Volgens de partij werd Magnitz nadat hij was geduwd ook nog geschopt en toegetakeld met een balk. Het OM zei eerder al dat daar op basis van bewakingsbeelden geen sprake van lijkt. Op de vrijgegeven video is dit ook niet te zien.

Vorige week werd een aanslag gepleegd op een kantoor van de AfD in de plaats Döbeln.