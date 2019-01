AfD-politicus 'halfdood geslagen' bij mishandeling

Een landelijk politicus van het rechts-populistische Alternative für Deutschland is gisteren in Bremen zwaargewond geraakt bij een aanval. Volgens de AfD werd Bondsdaglid Frank Magnitz door drie gemaskerde personen belaagd met een balk en geschopt toen hij op de grond lag.

Zwaargewond werd Magnitz opgenomen in het ziekenhuis. Woordvoerder Meuthen zette aangeslagen een bloedige foto van hem online en zegt dat Magnitz "halfdood" is geslagen. Zijn partij spreekt van een moordaanslag. De politie gaat uit van een politiek motief.

Magnitz had net een nieuwjaarsreceptie verlaten toen hij werd aangevallen op het Goetheplein in het centrum van de stad. De AfD zegt dat de drie hem stonden op te wachten. Alleen ingrijpen van een omstander voorkwam dat Magnitz werd doodgeschopt, aldus de partij.

Aanslagen

De politie roept getuigen op zich te melden. Ook de Binnenlandse Veiligheidsdienst is een onderzoek begonnen.

"Het is een zwarte dag voor de democratie", schrijft de AfD. De partij zegt de reacties van andere politieke partijen de komende dagen nauwlettend te zullen volgen. "Telkens weer is de AfD het doelwit van linkse aanvallen, die door andere partijen niet veroordeeld worden of zelfs gesteund."

"Vanuit alle kanten wordt met afgrijzen op deze aanval gereageerd. Wie de AfD wil bestrijden, moet dat met woorden doen, geweld is natuurlijk nooit gerechtvaardigd, is de collectieve overtuiging", zegt correspondent Judith van de Hulsbeek. "Een politicus van de Groenen twitterde als reactie als je haat met haat bestrijdt, er uiteindelijk alleen haat overblijft."

Vorige week was het partijkantoor van Alternative für Deutschland in de Oost-Duitse plaats Döbeln doelwit van een aanslag. Daar zijn drie personen voor opgepakt. De afgelopen weken waren er vaker kleine incidenten bij AfD-kantoren in de deelstaat Saksen.