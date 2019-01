OM: AfD-politicus niet geslagen met balk, motief blijft onduidelijk

Op bewakingsbeelden van de mishandeling van AfD-politicus Frank Magnitz, gisteren in Bremen, is niet te zien dat hij "halfdood" is geslagen, zoals de rechts-populistische partij stelt. Dat zegt het Openbaar Ministerie in de Duitse stad.

Volgens een woordvoerder kwam Magnitz' ernstige hoofdwond waarschijnlijk door een val als gevolg van een duw, en niet door een schop of een klap met een balk. De aanklacht tegen de daders, die nog niet gepakt zijn, wordt dan ook niet poging tot doodslag, maar zware mishandeling.

Receptie

Het Bondsdaglid werd gisteren belaagd door drie mannen in hoodies na een nieuwjaarsreceptie. Op camerabeelden is volgens het OM te zien dat ze hem achtervolgen en van achteren duwen. Nadat hij op de grond is gevallen, lopen ze door. Van schoppen of toetakelen met een balk, zoals de AfD zegt, is op de beelden geen sprake.

Magnitz werd gevonden door twee voorbijgangers en zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis. Zijn partij sprak direct van een moordaanslag. Partijleider Weidel wees met de beschuldigende vinger naar media en de 'oude' politieke partijen, die volgens haar een voortdurende hetze tegen de AfD voeren. Vorige week was een AfD-partijkantoor in het oosten van Duitsland doelwit van een aanslag.

Politiek motief?

De mishandeling van Magnitz werd vandaag in heel politiek Duitsland afgekeurd. Veel politici lijken, net als de AfD, uit te gaan van een politiek motief. Minister Maas van Buitenlandse Zaken twitterde dat politieke meningsverschillen nooit moeten worden opgelost met geweld.

Het OM heeft nog geen aanwijzingen voor een politiek motief, maar sluit dat ook niet uit. In alle richtingen wordt gezocht, zegt de woordvoerder.