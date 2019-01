'Zenuwen en spieren Knegt niet aangetast, voeten zijn er het ergst aan toe'

Sjinkie Knegt moet zo'n zes weken in het ziekenhuis blijven, nadat hij gisteren is opgenomen met ernstige brandwonden. De voeten van de shorttracker zijn er het slechtst aan toe. Goed nieuws is dat zijn spieren en zenuwen niet zijn aangetast.

"Hij had eerst veel pijn, maar heeft een goede nacht gehad. Over zes weken kunnen ze meer zeggen over zijn herstel", zegt zijn moeder Liesje tegen Omroep Friesland.

Voeten helemaal ingepakt

Knegt heeft brandwonden in zijn gezicht, borst, benen en voeten. "Het is met name de voorkant van zijn lichaam die verbrand is. Zijn voeten zijn er het ergst aan toe. Hij heeft daar eerste- en tweedegraads brandwonden. Derdegraads, daar twijfelen ze over. Je kan het niet zien omdat het helemaal is ingepakt."

Bij derdegraads brandwonden is herstel meestal niet meer mogelijk en wordt vaak gekozen voor huidtransplantatie. Er moet een korst op de wond komen, want dat betekent dat er een genezingsproces aan de gang is.