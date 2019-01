Initiatiefnemer Nashville-verklaring niet welkom in kerk Gorinchem

Klaassen is predikant van de Hervormde Gemeente in Arnemuiden en spreekt geregeld in andere kerken in het land. De Grote Kerk in Gorinchem heeft momenteel geen vaste predikant en meldt dat er voor zondag een vervanger is geregeld.

Dominee Klaassen is een van de initiatiefnemers van de Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring. Daarin worden homoseksualiteit en transseksualiteit afgewezen.

Afgelopen maandag zei Klaassen dat de verklaring in eerste instantie helemaal niet is bedoeld als anti-homo, maar dat hij wil opkomen voor het klassiek-christelijke standpunt over man en vrouw.