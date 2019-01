Lawine treft Zwitsers hotel, noodtoestand in delen Duitsland

In Beieren blijven de scholen dicht en zowel in Duitsland als in Oostenrijk rijden op verschillende trajecten geen treinen meer. Ook op snelwegen heeft het verkeer veel last van de sneeuw. Op de A8 en de A9 zaten honderden auto- en vrachtwagenbestuurders de hele nacht vast in een stilstaande file.

Het Rode Kruis deelde dekens uit om warm te blijven. In de file op de A8 kwam een vrouw om het leven. Medewerkers van het Rode Kruis vonden haar roerloos in haar auto toen ze de dekens kwamen ophalen.

In een ander deel van Beieren heeft een politieagent het leven van een baby gered door haar in zijn uniformjasje te wikkelen en in de politieauto te leggen. Voorbijgangers hadden de dronken moeder en haar veel te licht geklede baby in de sneeuw naast een voetpad gevonden.

Volgens de Duitse weerdienst is er in de afgelopen 20 jaar nog nooit zoveel sneeuw gevallen in zo'n korte tijd.

Zeker zeven doden

In Oostenrijk zijn sinds het weekend zeker zeven mensen omgekomen door de hevige sneeuwval. Het sneeuwt al dagen onafgebroken in de Oostenrijkse Alpen en het lawinegevaar neemt steeds verder toe. In grote delen van de Alpen geldt code rood en in de regio Salzburg is het lawinegevaar zelfs opgeschaald naar niveau 5. Dit is het hoogste niveau en komt zelden voor.

Twee Duitsers kwamen zondag in Vorarlberg om het leven toen ze in een lawine terechtkwamen en gisteren werd een 16-jarige Australisch-Duitse jongen voor de ogen van zijn ouders door een lawine meegesleurd. Ook kwamen twee skiërs om die bij een val in metersdiepe sneeuw terechtkwamen net als twee jonge sneeuwschoenwandelaars die maandag onder een lawinekegel werden gevonden.