Hoogste alarmfase lawines in deel Oostenrijkse Alpen

In een deel van de Oostenrijkse Alpen is sinds vanmiddag de hoogste waarschuwingscode voor lawinegevaar van kracht. De Salszburger Lawinewaarschuwingsdienst heeft die in de Ybbstaler Alpen verhoogd van 4 naar 5 op een schaal van 5.

In de Ybbstaler Alpen, waar ook het gebied Hochkar ligt dat maandag ontruimd werd vanwege lawinegevaar, blijft ook morgen nog waarschuwingsniveau 5 van kracht. Vooral op grote hoogte, boven de boomgrens van 2200 meter, is het lawinegevaar heel groot. Daar kunnen nu vrij gemakkelijk 'spontane lawines' ontstaan doordat het sneeuwdek zo dik is geworden dat het kan barsten en daardoor kan gaan glijden.

Maar ook onder de 2200 meter kan de sneeuw gaan schuiven en leiden tot lawines. Buiten de piste skiën is daar nu absoluut verboden. De sneeuwverplaatsing van een enkele skiër kan al een lawine veroorzaken.

Bergen van 3 meter

De afgelopen twee dagen heeft het aanhoudend gesneeuwd en ook de komende nacht wordt weer een meter verse sneeuw verwacht, vertelt verslaggever Edwin van den Berg in Nieuws en Co op NPO Radio 1. Hij zit in Obertauern, ten zuiden van Salzburg, in een populair skigebied.

Nederlanders op wintersport in het midden van Oostenrijk reageren in onderstaande video op de hevige sneeuwval in het gebied.